«Ангара» намерена наградить второго пилота и бортпроводницу загоревшегося Ан-24

Авиакомпания «Ангара» будет ходатайствовать в Минтранс России о награждении второго пилота и бортпроводницы рейса, который аварийно приземлился в Нижнеангарске, за мужество, проявленное при спасении пассажиров с горящего лайнера. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

«Руководство авиакомпании планирует подать ходатайство в Министерство транспорта РФ о награждении бортпроводника Лапуцкой Елены Викторовны и второго пилота Сазонова Сергей Александровича за профессионализм, мужество и героизм, проявленные во время спасения пассажиров» - говорится в сообщении.

Авиаперевозчик заявил, что семьям погибших «ангара» выплатит компенсацию по 1 млн рублей, помимо выплат Иркутского отделения Фонда соцстрахования (1 млн рублей), страховой компании АО «Согаз» и бурятского правительства. Всем пассажирам авиакомпания возместит деньги за утраченный багаж (около 23 тыс. рублей).

Отмечается, что «Ангара» поможет собрать документы, чтобы получить страховой выплаты.

Авиакомпания выразила свои глубокие соболезнования семьям погибших. Также в компании сообщили, что тела погибших членов экипажа - командира воздушного судна В.И Коломина и бортмеханика О.В. Барданова были доставлены в Иркутск.

«МАК приступит к выяснению причин происшествия на месте крушения самолета Ан-24 RА-47366 28 июня», - говорится в сообщении.

Напомним, утром 27 июня самолет Ан-24 с 43 пассажирами и четырьмя членами экипажа совершил жесткую посадку в Нижнеангарске, после чего врезался в здание очистных сооружений и загорелся, в результате чего погибли два члена экипажа.