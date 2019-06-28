В России утвержден список запрещенных к содержанию дома животных

Правительство России утвердило список животных, которые запрещены к содержанию, в нем также предусмотрены исключения из этого запрета. Соответствующие постановления опубликованы на сайте кабмина РФ.

В справке к документу сказано, что постановлением №795 устанавливается запрет на содержание и использование животных, которые представляют опасность для их владельцев, а также животных, привычная среда обитания которых в значительной степени отличается от возможных условий содержания их в неволе, что может неблагоприятным образом влиять на их здоровье, вплоть до гибели.

В списке животные сгруппированы в 33 отряда (подотряда) и объединены в 8 классов (млекопитающие, птицы, пресмыкающиеся, паукообразные, хрящевые рыбы, земноводные, костные рыбы, коралловые полипы).

Отмечается, что если животное, которое включено в список, было куплено до 1 января 2020 года, оно может до наступления естественной смерти находиться на содержании владельца.

Запрет не распространяется на содержание животных из списка в цирках, зоопарках, океанариумах, дельфинариях и других организациях, а также на особые случаи, при которых допускается их содержание.

В сообщении говорится, что постановлением №819 устанавливаются особые случаи, при которых допускается содержание и использование животных. При этом о каждом подобном случае должен быть уведомлен территориальный орган Росприроднадзора.