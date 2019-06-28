Видео обстрелов российских журналистов в Донбассе попало в сеть
Группа корреспондентов была обстреляна из минометов вечером 27 июня. Никто не пострадал.
© Видео: Легендарные подразделения от Геннадия Дубового, YouTube © Фото: Легендарные подразделения от Геннадия Дубового, YouTube
Группа российских журналистов и представителей Народной милиции ДНР попали под обстрел в Донбассе. Кадры от первого лица опубликованы в сети.
«Находимся под обстрелом со стороны Марьинки. Стреляют по нашим. Прилет прямо за дом», - говорит мужчина, снимавший видео.
Под обстрел ВСУ попали корреспонденты News front, РИА Новости и независимые журналисты. Они готовили материал о последствиях предыдущего обстрела.
При обстреле из минометов 27 июня никто из журналистов не пострадал.