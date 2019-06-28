Абхазия закрыла границу с Грузией

В Абхазии временно закрыли для пересечения границу с Грузией. Об этом сообщается на сайте Службы государственной безопасности Республики Абхазия. Такие ограничения связаны с массовыми акциями протеста.

«В Грузии проходят массовые протестные акции провокационного характера, затрагивающие государственность Республики Абхазия. Протестные акции проводятся и в Зугдидском районе, на приграничной с Республикой Абхазия территории», - отмечается в сообщении.

Служба безопасности страны разработала определенный комплекс мер, в рамках которых ограничила въезд иностранных граждан с территории Грузии, выезд граждан Республики Абхазия на территорию Грузии.

Митинги в Тбилиси проходят с 20 июня 2019 года. В ходе массовых мероприятий пострадало уже порядка двух сотен человек. Причиной послужило то, что российский депутат Сергей Гаврилов на Межпарламентской ассамблее занял кресло спикера парламента Грузии.