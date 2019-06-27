«Вылезали в окно»: пассажиры жестко севшего Ан-24 рассказали о катастрофе

Пассажиры аварийно приземлившегося самолета в Нижнеангарске рассказали, что они сами заметили в иллюминатор неработающий двигатель. Однако паники на борту при этом не было. Об этом сообщает сайт «Комсомольской правды» со слов находившегося на борту пассажира по имени Сергей.

«Проблемы у нас начались еще в полете. Скорее всего, отказал двигатель. Нам об этом не сообщили, но мы сами увидели в иллюминатор, что двигатель не работает. Паники в салоне при этом не было. Затем нас болтануло. После посадки самолет врезался в какой-то гараж и загорелся. Около 36 пассажиров вылазили в окно. Точно не знаю, но мне кажется, пилоты погибли», - цитирует издание очевидца.

Напомним, все 43 пассажира, которые находились на борту самолета, остались живы. По обновленной информации, пострадало 22 человека. Из них семеро госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

В авиакатастрофе погибли два члена экипажа: пилот Владимир Коломин и бортмеханик Олег Барданов. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.