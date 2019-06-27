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БМП-3 получит дополнительную защиту

Татьяна Полуказакова
09:48 27.06.2019
Контракт на поставку комплектов защиты для войск планируется подписать в третий день работы международного форума «Армия-2019».
БМП-3 получит дополнительную защиту
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

Дополнительной защитой могут оснастить боевые машины пехоты БМП-3. Контракт на поставку комплектов для российских войск планируется подписать в третий день работы Международного военно-технического форума «Армия-2019», заявил главный конструктор АО «Специальное конструкторское бюро машиностроения» Сергей Абдулов.

«Сейчас прошли ведомственные испытания и практически подписан контракт на поставку комплекта дополнительной защиты, в которую входят стальные экраны и противокумулятивные решетки», - цитирует Абдулова ТАСС.

По его словам, такие меры позволят защитить машину от попадания кумулятивной гранаты из распространенного РПГ. Новая система защиты не позволяет кумулятивному боеприпасу правильно срабатывать.

Один из образцов защищенного БМП показали на стенде «Высокоточных комплексов» в павильоне парка «Патриот», где проходит «Армия-2019». С этой новинкой можно ознакомиться с 28 июня, когда форум откроется для всех желающих.

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