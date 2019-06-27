На востоке Камчатки снова произошло сильное землетрясение

Третье за последние три дня мощное землетрясение произошло в Тихом океане у восточного побережья Камчатки.

Как сообщили ТАСС в Камчатском филиале Геофизической службы РНА, его магнитуда составила 6,0.

«Землетрясение произошло в 04:20 по Гринвичу (07:20 мск), его магнитуда составила 6. Сейсмособытие произошло на глубине 16 км в 105 км восточнее Усть-Камчатска», - сообщил представитель организации.

По его словам, после подземных толчков накануне перед последним землетрясением продолжали фиксироваться афтершоки, было зафиксировано не менее 160.

При этом, в краевом ГУ МЧС отметили, что жители Усть-Камчатска ощутили это землетрясение силой до 4 баллов. По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений нет. Угроза цунами не объявлялась.

Ранее сообщалось, что на Камчатку обрушилось второе за сутки землетрясение.