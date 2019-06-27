Опубликованы новые кадры с места крушения Ан-24 в Бурятии

В Сети появились новые видеозаписи с места крушения пассажирского самолета Ан-24 в аэропорту Нижнеангарска. Кадры опубликованы в паблике во «ВКонтакте».

На записи видно, как с места, откуда упал самолет, поднимается черный дым после возгорания лайнера. Другие кадры показывают спешно удаляющихся людей от самолета, возможно, его пассажиров.

Напомним, все 43 пассажира, которые находились на борту самолета, остались живы. По последним данным, пострадало 22 человека. Из них семеро госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Жертвами авиакатастрофы стали два члена экипажа: погибли пилот и бортмеханик. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.