СК сообщил обстоятельства крушения Ан-24 в Бурятии

«27 июня 2019 года в 10 часов 30 минут по местному времени потерпел катастрофу самолет авиакомпании "Ангара", следовавший рейсом ИК-200 по маршруту "Улан-Удэ – Нижнеангарск - Иркутск". При посадке в аэропорту Нижнеангарска самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся со зданием очистных сооружений, после чего произошло его возгорание», - говорится в сообщении СК РФ.

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