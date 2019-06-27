СК сообщил обстоятельства крушения Ан-24 в Бурятии
По факту происшествия в аэропорту Нижнеангарска возбуждено уголовное дело.
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В Следственном комитете РФ рассказали об обстоятельствах крушения самолета авиакомпании «Ангара» в аэропорту Нижнеангарска.
«27 июня 2019 года в 10 часов 30 минут по местному времени потерпел катастрофу самолет авиакомпании "Ангара", следовавший рейсом ИК-200 по маршруту "Улан-Удэ – Нижнеангарск - Иркутск". При посадке в аэропорту Нижнеангарска самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся со зданием очистных сооружений, после чего произошло его возгорание», - говорится в сообщении СК РФ.
В результате катастрофы два пилота погибли, еще 14 госпитализированы с различными травмами.
На данный момент устанавливаются все обстоятельства происшествия. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов.