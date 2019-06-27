Спасатели извлекли из кабины тела пилотов, погибших при крушении Ан-24 в Бурятии

Спасатели добрались до кабины лайнера Ан-24, который потерпел крушение при посадке в Нижнеангарске, и извлекли тела погибших пилотов. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы республики Алексей Фишев.

«Спасатели достали из кабины тела погибших пилотов», - сказал он.

Напомним, утром 27 июня пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» совершил аварийную посадку и загорелся. В результате авиакатастрофы погибли оба пилота, общее число пострадавших увеличилось с семи до 22 человек. Всего на борту было 47 человек.

Как рассказали «Звезде», при крушении лайнера погибли командир воздушного судна Владимир Коломин и бортмеханик Олег Барданов.

В Восточносибирском управлении на транспорте СКР возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов по факту жесткой посадки Ан-24 в Бурятии.