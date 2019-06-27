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СК подтвердил гибель пилотов при крушении Ан-24 в Нижнеангарске

Валентина Пескова
09:04 27.06.2019
Самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» сегодня утром совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: СК РФ

Следственными органами Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного Комитета РФ возбуждено уголовное дело после авиакатастрофы в Нижнеангарске. Об этом сообщила «Звезде» старший помощник руководителя Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ Нина Калюш.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. По версии следствия, катастрофа произошла после посадки самолета в аэропорту Нижнеангарска.  Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся со зданием очистных сооружений, после чего произошло его возгорание. По предварительным данным в результате катастрофы погибли два члена экипажа, 14 человек доставлены в медицинские учреждения с травмами различной степени тяжести», - рассказала Нина Калюш.

В настоящее время следствие проводит комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшей катастрофы. Ведется расследование уголовного дела.

Напомним, все 43 пассажира, находившиеся на борту самолета, спасены. Семь человек, из 22 пострадавших при жесткой посадке пассажирского самолета Ан-24 в Нижнеангарске, госпитализированы. Остальным 15, по данным ТАСС, оказана медицинская помощь амбулаторно.

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