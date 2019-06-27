Пожарные ликвидировали горение самолета Ан-24 в Нижнеангарске

Сотрудники ГУ МЧС РФ по Бурятии ликвидировали открытое горение самолета Ан-24, совершившего жесткую посадку в аэропорту Нижнеангарска. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В 11.53 (по местному времени) объявлена ликвидация открытого горения на площади 200 кв.м., из них 100 кв.м. самолет и 100 кв.м. здание», - говорится в сообщении ведомства.

Когда в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по республике поступило сообщение о том, что при посадке в Нижнеангарске пассажирский самолет выкатился за пределы ВПП, врезался в очистные сооружения и загорелся, на место из Улан-Удэ вылетел борт санитарной авиации. Всего привлекли 65 человек и 15 единиц техники – пожарных, работников медпомощи и сотрудников внутренних дел.

В результате авиакатастрофы погибли два пилота, командир воздушного судна Владимир Коломин и бортмеханик Олег Барданов. Семь человек, пострадавших при жесткой посадке пассажирского самолета в Нижнеангарске, находятся в местной больнице.

Ранее сообщалось, что Межгосударственный авиационный комитет (МАК) и Росавиация примут участие в расследовании авиакатастрофы Ан-24 в Бурятии.