Момент падения Ан-24 в Бурятии засняли из иллюминатора
На кадрах видно, как самолет снижается, потом несется по взлетно-посадочной полосе и врезается в здание.
© Видео: ДТП 38RUS Иркутск, ВКонтакте © Фото: ДТП 38RUS Иркутск, ВКонтакте
Момент падения пассажирского самолета Ан-24 в Бурятии засняли из иллюминатора. Кадры трагедии появились в одной из социальных сетей.
На съемке видно, как самолет садится, потом несется по взлетно-посадочной полосе и врезается в здание.
Самолет авиакомпании «Ангара» совершил жесткую аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска. В результате происшествия погибли два человека, это пилоты. На борту находилось 43 пассажира, 7 из них пострадали, они доставлены в больницу.