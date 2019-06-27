Момент падения Ан-24 в Бурятии засняли из иллюминатора

Момент падения пассажирского самолета Ан-24 в Бурятии засняли из иллюминатора. Кадры трагедии появились в одной из социальных сетей.

На съемке видно, как самолет садится, потом несется по взлетно-посадочной полосе и врезается в здание.

Самолет авиакомпании «Ангара» совершил жесткую аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска. В результате происшествия погибли два человека, это пилоты. На борту находилось 43 пассажира, 7 из них пострадали, они доставлены в больницу.