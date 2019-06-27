30-летнюю россиянку экстрадировали из Финляндии в США

Россиянка Мира Тэрада (до 2017 года - Оксана Вовк), задержанная в Финляндии в декабре 2018 года, экстрадирована в США после запроса американских властей. Последние обвиняют женщину в распространении и отмывании денег.

«Это правда. Ее экстрадировали 20 июня», - цитирует ТАСС доверенное лицо россиянки Яли Райта.

Напомним, Тэраду задержали 15 декабря 2018 года в аэропорту города Вантаа на основании ордера Интерпола. В этот момент гражданка России следовала из аэропорта Санкт-Петербурга транзитом в Испанию. Свою вину россиянка не признает.