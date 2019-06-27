СК возбудил дело после катастрофы Ан-24 в Бурятии

Уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов возбуждено по факту жесткой посадки Ан-24 в Бурятии, сообщили в Восточносибирском управлении на транспорте СКР.

«Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного транспорта)», - рассказали РИА Новости в ведомстве.

Согласно данным МВД республики, в Нижнеангарске самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, после чего столкнулся со зданием и загорелся. В результате чего погибли два пилота, пострадали семь человек. Всего на борту воздушного судна находилось 43 пассажира.

Как пишет «Интерфакс», медики доставили пятерых из семи пострадавших при жесткой посадке самолета в городскую больницу. Как рассказали в медучреждении, женщина и подросток получили травмы средней степени тяжести, остальные пострадавшие – легкие. Остальных пассажиров осматривают, некоторых направили на обследование в Северо-Байкальск.

Ситуацию с крушением самолета в аэропорту Нижнеангарска держит на контроле глава Бурятии Алексей Цыденов.