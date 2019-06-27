Глава Бурятии поручил оказать помощь пострадавшим в авиакатастрофе в Нижнеангарске

Глава Бурятии Алексей Цыденов взял под свой личный контроль ситуацию с авиапроисшествием в аэропорту Нижнеангарска. Он дал распоряжение оказать всю необходимую помощь всем пострадавшим, сообщается в паблике Республики Бурятия во «ВКонтакте».

В настоящее время на месте аварийной посадки пассажирского самолета авиакомпании «Ангара» работают пожарные расчеты. По предварительными данным погибли двое пилотов. Пассажиры, среди которых 42 взрослых и один ребенок, спасены. Семь человек получили ранения.

По предварительной информации, при посадке Ан-24 выехал за пределы взлетно-посадочной полосы 100 метров и совершил столкновение со зданием очистных сооружений. Произошло возгорание самолета.