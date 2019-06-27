Семь человек госпитализированы после жесткой посадки самолета в Бурятии

Семь человек, пострадавших при жесткой посадке пассажирского самолета Ан-24 в Нижнеангарске, находятся в больнице, сообщает ТАСС. При этом общее число пострадавших выросло с семи до 22 человек, говорят в медицинских службах города.

По информации агентства «Интерфакс - Дальний Восток», пятерых пострадавших доставили в городскую больницу Нижнеангарска.

«К нам доставили пятерых, женщина и подросток получили травмы средней степени тяжести, остальные - легкие», - цитирует агентство представителя больницы.

Среди пострадавших тяжелых нет, все в средней степени тяжести. 15 человек из 22 пострадавших получили медицинскую помощь амбулаторно.

Напомним, все 43 пассажира, находившиеся на борту самолета, спасены. Погибли два члена экипажа - пилоты. Как подтвердили «Звезде», это командир воздушного судна Владимир Коломин и бортмеханик Олег Барданов.

Напомним, при аварийной посадке Ан-24 авиакомпании «Ангара» выехал за пределы взлетно-посадочной полосы 100 метров и совершил столкновение со зданием очистных сооружений. После этого произошло возгорание самолета.