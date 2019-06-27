МАК и Росавиация помогут в расследовании авиакатастрофы в Бурятии

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) и Росавиация примут участие в расследовании авиакатастрофы Ан-24 в Нижнеагнгарске. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе Росавиации.

«В расследовании причин жесткой посадки самолета примут участие МАК, территориальное управление Росавиации, следственные органы», — уточнили в пресс-службе.

Ранее пресс-секретарь главы республики Бурятия Алексей Фишев сообщил, что Ан-24 авиакомпании «Ангара» совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска после того, как у самолета отказал один из двигателей. При посадке лайнер выехал за пределы ВПП и столкнулся со зданием очистных сооружений, а затем загорелся.

В результате авиакатастрофы два члена экипажа погибли, еще семь пассажиров пострадали. Всего было спасено 43 пассажира воздушного судна, в том числе один ребенок. Пятеро из семи пострадавших были доставлены в городскую больницу Нижнеангарска.

В настоящее время на месте происшествия работают расчеты пожарной службы. Глава Бурятии Алексей Цыденов держит на контроле ситуацию. Он распорядился оказывать всю необходимую помощь пострадавшим.

Восточносибирское управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов по факту жесткой посадки Ан-24 в Бурятии.