В авиакатастрофе в Нижнеангарске погибли оба пилота

При аварийной посадке пассажирского самолета Ан-24 в аэропорту Нижнеангарска погибли два члена экипажа - пилоты самолета. Об этом сообщил пресс-секретарь главы республики Алексей Фишев.

Как подтвердили «Звезде» в авиакомпании, имя погибшего командира воздушного судна - Владимир Коломин. Второй жертвой авиакатастрофы стал бортмеханик Олег Барданов.

Напомним, самолет авиакомпании «Ангара» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, после чего столкнулся со зданием и загорелся.

Всех пассажиров, в составе 43 человек, среди которых был один ребенок, удалось спасти. При этом семь человек пострадали. Пятеро из семи пострадавших при жесткой посадке самолета Ан-24 доставлены в городскую больницу Нижнеангарска, сообщает агентство «Интерфакс - Дальний Восток».

Глава Бурятии Алексей Цыденов держит на контроле ситуацию, подчеркнул его пресс-секретарь. В настоящее время на месте происшествия работают пожарные расчеты.