Умер актер Билли Драго

Американский актер Билли Драго скончался в Лос-Анджелесе. Ему было 73 года.

Карьера Драго в кино продолжалась 40 лет, начавшись в 1979 году. На его счету - более сотни фильмов, пишет Hollywood Reporter.

Актер известен по второстепенным ролям злодеев. Один из самых знаменитых его образов - подручный Аль Капоне Фрэнк Нитти в фильме «Неприкасаемые» (1987). Кроме того, он появился в нескольких эпизодах пяти сезонов сериала «Зачарованные» (1998 - 2006), сыграв демона Барбаса. Также он играл в сериалах «Секретные материалы», «Сверхъестественное» и «Детективное агентство «Лунный свет».

Причина смерти Билли Драго не сообщается.