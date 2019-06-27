Опубликованы кадры с места авиакатастрофы в Бурятии

В аэропорту Нижнеангарска в Бурятии совершил аварийную посадку пассажирский самолет Ан-24, в результате чего погибли два пилота. Об этом сообщил пресс-секретарь главы республики Алексей Фишев.

Как пишет ТАСС, лайнер авиакомпании «Ангара» направлялся из Нижнеангарска в Улан-Удэ. По словам Фишева, после взлета у лайнера отказал один из двигателей, поэтому экипаж принял решение вернуться в аэропорт. При аварийной посадке воздушное судно выехало за пределы ВВП на 100 м и столкнулось со зданием очистных сооружений. При столкновении самолет загорелся.

На кадрах, снятых очевидцами на месте происшествия, видно горящий самолет, а также слышны взрывы.

Отмечается, что в результате авиакатастрофы погибли два пилота, были спасены 43 пассажира, в том числе ребенок. Как уточнил Фишев, семь человек пострадали.

Глава Бурятии Алексей Цыденов держит на контроле ситуацию, подчеркнул пресс-секретарь. В настоящее время на месте происшествия работают три расчета ГПС и два ДПК.

Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании «Ангара» рейса Улан-Удэ - Нижнеангарск совершил жесткую посадку в Нижнеангарске.