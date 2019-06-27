В Бурятии назвали причины крушения Ан-24

Пассажирский самолет Ан-24 авикомпании «Ангара» совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска. После приземления лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и совершил столкновение со зданием очистных сооружений, пресс-секретарь главы Бурятии Алексей Фишев.

Он уточнил, что после взлета у самолета отказал один из двигателей и экипаж принял решение вернуться в аэропорт.

«По предварительной информации, при посадке самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы на 100 м и совершил столкновение с зданием очистных сооружений, произошло возгорание самолета», - цитирует Фишева ТАСС.

В результате инцидента погибли два пилота. Спасены 42 взрослых и один ребенок. Семь человек получили ранения.