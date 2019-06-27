Самолет авиакомпании «Ангара» совершил жесткую посадку: есть жертвы
Лайнер врезался в одно из технических зданий аэропорта, после чего произошел пожар.
© Видео: Дмитрий Алябьев, Arkadiy Tin, YouTube © Фото: Arkadiy Tin, YouTube
Самолет авиакомпании «Ангара» рейса Улан-Удэ - Нижнеангарск совершил жесткую посадку.
В результате инцидента погибли два пилота, еще семь человек пострадали.
По данным властей региона, были спасены 43 человека, передает РИА Новости.
При этом очевидцы утверждают, что трагедия произошла при взлете самолета. Лайнер врезался в здание очистных сооружений аэропорта, после чего произошел пожар. На кадрах с места происшествия видно горящий самолет и слышны взрывы.