В Белом доме назвали время встречи Путина и Трампа на G20

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся в 14.00 по местному времени (08.00 мск) 28 июня в Осаке. Об этом рассказали в Белом доме, пишет ТАСС.

«Трамп и Путин проведут встречу в 14:00 по местному времени в городе Осака», - отметил представитель Белого дома.

Глава вашингтонской администрации проведут переговоры с австралийским премьер-министром Скоттом Моррисоном 27июня, а 28 июня – с японским премьер-министром Синдзо Абэ. Затем назначена трехсторонняя встреча американского президента, Абэ и премьера Индии Нарендра Моди, затем Трамп переговорит с Моди отдельно. Также на 28 июня у Трампа пройдут встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Бразилии Жаиром Болсонару.

На следующий день Дональд Трамп встретится с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом, председателем КНР Си Цзиньпином и турецким лидером Тайипом Эрдоганом.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что российский и американский лидеры встретятся на полях саммита G20 28 июня. Их встреча, по словам Ушакова, может продлиться около часа. Он отметил, что Путин и Трамп особое внимание уделят региональным конфликтам – Сирии, Украине, Афганистану, Венесуэле и Ирану.

Ушаков также рассказал, что у президента РФ на 28 июня запланирована неформальная трехсторонняя встреча с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и председателем КНР Си Цзиньпином.