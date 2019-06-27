Умер звезда сериала «Альф»

Звезда популярного ситкома 1980-х годов «Альф» Макс Райт умер в возрасте 75 лет. Актер скончался в своем доме в Калифорнии.

Райт много лет боролся с раком. В 1995 году у него была диагностирована лимфома, после чего наступила длительная ремиссия, сообщает TMZ.

В «Альфе» Райт сыграл роль Вилли Таннера - главу семьи, приютившей Альфа. Также на его счету работы в фильмах «Весь этот джаз», «Свой в доску», «Хватай и беги» и других.

Жена Макса Райта Линда скончалась в 2017 году от рака груди. У пары осталось двое детей.