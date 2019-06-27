По всему миру произошел сбой в работе Wikipedia

Во многих странах США и Европы, в том числе в России, наблюдался сбой в работе интернет-энциклопедии Wikipedia.

Об этом сообщается на портале downdetector.ru, который занимается отслеживанием функционирования популярных сайтов.

Проблемы с работой Wikipedia зафиксировали в 3.58 по Москве.

Википедия является свободной общедоступной мультиязычной энциклопедией. Ее особенность в том, что составлять и редактировать статьи может любой желающий.