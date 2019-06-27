По всему миру произошел сбой в работе Wikipedia
Больше всего жалоб о сбое работы сервиса поступало от пользователей США и стран Европы.
© Фото: Mark Obstfeld ZUMAPRESS.com Globallookpress
Во многих странах США и Европы, в том числе в России, наблюдался сбой в работе интернет-энциклопедии Wikipedia.
Об этом сообщается на портале downdetector.ru, который занимается отслеживанием функционирования популярных сайтов.
Проблемы с работой Wikipedia зафиксировали в 3.58 по Москве.
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