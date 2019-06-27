Целые поселки оказались под водой в Иркутской области: видео с вертолета

В Иркутской области спасатели устраняют последствия мощного наводнения, сообщает МЧС России. В Тайшетском и Нижнеудинском районах подтоплены пять населенных пунктов из-за сильного подъема уровня воды в реках после ливней.

По данным ведомства, в пострадавших от паводка домах проживаю почти 1,5 тысячи человек. В городе Нижнеудинске подтопленными оказались 110 жилых домов, в поселке Шумский Нижнеудинского района в зону паводка попали 76 жилых домов.

В Тайшетском районе от наводнения пострадал поселок Соляная (321 дом) и поселок Сереброво (23 дома), а в деревне Талая подтоплен 51 дом.

Стихия нанесла значительный ущерб населенным пунктам, вода разрушила постройки, пострадали огороды, подвалы. Многие жители остались без еды и связи. В некоторых районах области введен режим ЧС. Уровень воды во всех населенных пунктах превысил критическую отметку.