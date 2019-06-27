В России разрабатывают новый легкий плавающий танк

В России занимаются разработкой легкого плавающего танка, в качестве базы для новой боевой техники используют авиадесантную самоходную противотанковую пушку «Спрут-СДМ1». Об этом в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2019» заявил главный конструктор АО «Специальное конструкторское бюро машиностроения» Сергей Абдулов.

«Новая машина получит по сравнению со «Спрутом» усиленную защиту и иную ходовую часть - будет использована торсионная подвеска от БМП-3, являющаяся более надежной и менее прихотливой, чем гидропневматическая у «Спрута»», - цитирует ТАСС Абдулова.

С 25 июня по 30 июня в Конгрессно-выставочном центре ВС «Патриот», на аэродроме Кубинка и полигоне Алабино, а также во всех военных округах и на Северном флоте проходит Международный военно-технический форум «Армия-2019».