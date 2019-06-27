Аэропорт на космодроме Восточный построят в 2029 году

Начало строительства аэропорта на космодроме Восточный, который будет принимать все типы воздушных судов, запланировано на 2023 год.

К 2029 году воздушную гавань уже введут в эксплуатацию. Информация о возведении аэропорта опубликована на портале государственных закупок.

Сообщается, что аэродромный комплекс позволит эксплуатировать широкий ассортимент отечественных и иностранных судов - Ил-76, Ту-154, Ту-204, Ан-124-100, Boeing-747-400-ER, Аirbus A380, а также сверхтяжелые самолеты типа Ан-224, предназначенных для переправки негабаритных и тяжелых космических аппаратов.

Также в аэропорту смогут приземляться первые ступени многоразовых ракет, стартующих с Восточного. Возведение воздушной гавани обойдется в 26,5 миллиарда рублей в ценах 2016 год.