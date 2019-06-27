Высший пилотаж показали экипажи ВКС РФ на «Армии-2019»
На подмосковном аэродроме Кубинка в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2019» состоялся динамический показ летно-технических возможностей авиационной техники.
В воздушной части программы были задействованы самолеты Миг-29, Су-30СМ, Як-130, Як-152, вертолеты Ми-28Н, Ка-52, а также авиационные группы высшего пилотажа «Русские Витязи», «Стрижи» и «Беркуты».
Летчики выполнили комплекс фигур высшего пилотажа, в том числе с применением сверхманевренных характеристик авиатехники и на форсажном режиме работы двигателей.
Завершили летную программу полеты самолетов ретро-авиации аэроклуба ВВС, дислоцированного на аэродроме Кубинка.
Ранее сообщалось, что летную программу форума «Армия-2019» открыли пилотажные группы «Русские Витязи» на фронтовых истребителях поколения 4+ Су-30СМ и «Стрижи» на легких истребителях МиГ-29.