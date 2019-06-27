«Искандеры» провели учебные пуски квазибаллистических и крылатых ракет в Бурятии

В рамках мероприятий внезапной проверки общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Республике Бурятия, расчеты оперативно тактического ракетного комплекса «Искандер» приступили к выполнению задач.

«Особенностью проверки ракетного соединения стала отработка сложнейшего элемента - одновременный учебный (электронный) пуск квазибаллистической ракеты ОТРК "Искандер-М" и крылатой ракеты ОТРК "Искандер-К" для поражения условных высокозащищенных целей», - сообщили в Минобороны РФ.

Ракеты успешно уничтожили учебные цели, в дальнейшем боевые расчеты ОТРК «Искандер» выполнили оперативную смену позиционного района, для отработки очередных задач.

«В свою очередь специалистами РХБ защиты были проведены мероприятия по постановке аэрозольных завес и снижению демаскирующих признаков техники, в том числе электромагнитного излучения», - добавили в ведомстве.

Кроме того, военнослужащие в ходе контрольных занятий отразили нападение диверсионно-разведывательной группы, выполнили различные вводные, нормативы по основным предметам обучения боевой подготовки.

24 июня начата внезапная проверка войск и сил ЦВО. По замыслу внезапной проверки, в полном составе приводятся в высшую степень боевой готовности органы военного управления ЦВО, часть войск и сил Южного и Восточного военных округов, отдельные соединения ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации. Также к проверке привлекаются некоторые соединения центрального подчинения.