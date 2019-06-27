Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Словакии опровергли уход делегации с сессии ПАСЕ из-за России

04:31 27.06.2019
Большинство словацких делегатов в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) проголосовали за возвращение России полномочий в организации.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Council of Europe via, Globallookpress.com

Большинство делегатов Словакии на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы поддержали восстановление России в организации. Об этом сообщается в совместном заявлении руководителя словацкой делегации на сессии ПАСЕ Любоша Благи и спикера парламента страны Андрея Данко, пишет РИА Новости.

Против высказался только один депутат, который и покинул сессию вслед за украинскими делегатами. Речь идет о представителе оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» Мартине Полячике. Он злоупотребил своими полномочиями и подписал документ шести других стран, покинувших сессию.

Представители правящих партий Словакии поддержали Россию, которую несправедливо лишили прав ранее.

Ранее ПАСЕ полностью восстановила полномочия российской делегации. После этого украинская делегация приостановила свое участие в этой организации.

Напомним, в понедельник, 24 июня, члены Парламентской ассамблеи Совета Европы проголосовали за возвращение России в состав ПАСЕ и пригласили российскую делегацию принять участие в летней сессии. После восстановления полномочия России украинская делегация приостановила свое участие в этой организации. Следом за ней о выходе из сессии ПАСЕ заявили Польша, Латвия, Литва, Грузия и Эстония.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата23.06.2019, 11:33
Пуск «Хризантемы-В» с новейшего Ми-28НМ: кадры первого применения самой мощной противотанковой ракеты в России
Дата27.06.2019, 04:00
Аэромобильная группа уничтожила «террористов» в Северной Осетии
Дата23.06.2019, 07:03
На голых кулаках: Лобов одержал убедительную победу над Малиньяджи
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата26.06.2019, 22:16
Россия планирует завершить поставку С-400 в Турцию в 2019 году
Дата25.06.2019, 16:00
В Минобороны РФ объяснили, как западные СМИ «промывают мозги» и искажают историю
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
05:02 Армия
Видео
Экипажи Т-72Б3 совершили марш в рамках проверки боеготовности
04:47 Спорт
Назван лучший футболист года в России
04:31 В стране и мире
Видео
В Словакии опровергли уход делегации с сессии ПАСЕ из-за России
04:14 В стране и мире
В России разрабатывают новый легкий плавающий танк
03:45 В стране и мире
В Венесуэле предотвратили попытку очередного переворота
События дня
События дня
Форум «Армия-2019»
Беспорядки в Грузии
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Почему погибла группа Дятлова: версия участника поисков 1959 года
Видео
Невероятные способности военной техники: впечатляющие кадры динамического показа в Алабино
Видео
«Промсвязьбанк» и медиахолдинг «Красная звезда» договорились о сотрудничестве
Видео
Названа причина экстренного отступления ВСУ с передовой
Видео
Беспилотник-сову показали на форуме «Армия-2019»
Тысячи неопубликованных фото теракта 9/11 случайно нашли в Нью-Йорке
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.