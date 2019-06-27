В Словакии опровергли уход делегации с сессии ПАСЕ из-за России

Большинство делегатов Словакии на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы поддержали восстановление России в организации. Об этом сообщается в совместном заявлении руководителя словацкой делегации на сессии ПАСЕ Любоша Благи и спикера парламента страны Андрея Данко, пишет РИА Новости.

Против высказался только один депутат, который и покинул сессию вслед за украинскими делегатами. Речь идет о представителе оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» Мартине Полячике. Он злоупотребил своими полномочиями и подписал документ шести других стран, покинувших сессию.

Представители правящих партий Словакии поддержали Россию, которую несправедливо лишили прав ранее.

Ранее ПАСЕ полностью восстановила полномочия российской делегации. После этого украинская делегация приостановила свое участие в этой организации.

Напомним, в понедельник, 24 июня, члены Парламентской ассамблеи Совета Европы проголосовали за возвращение России в состав ПАСЕ и пригласили российскую делегацию принять участие в летней сессии. После восстановления полномочия России украинская делегация приостановила свое участие в этой организации. Следом за ней о выходе из сессии ПАСЕ заявили Польша, Латвия, Литва, Грузия и Эстония.