О модернизационном запасе ВМФ РФ и военном образовании: интервью Николая Евменова

В студии телеканала «Звезда» в парке «Патриот» на V юбилейном Международном военно-техническом форуме «Армия-2019» побывал в гостях главнокомандующий Военно-Морским флотом России Николай Евменов.

- Для начала от имени телеканала «Звезда» и от всех наших зрителей поздравляем с новым назначением!

- Спасибо!

- Фактически первый выход к прессе, и вот сразу на форуме. Насколько я понимаю, Военно-Морской флот здесь, в первую очередь, говорит о колоссальной школе, которая позволила освоить новое вооружение?

- Вы знаете, все меняется, обстановка быстро меняется, меняется форма, способы, методы вооруженной борьбы. Естественно, все это выходит на новую технику, новая техника требует абсолютно другого обслуживания. Все зависит от профессионалов, естественно, здесь на форуме мы представляем, как сейчас говорят, кластер военно-морского образования, в первую очередь, это высшего военно-морского образования, это много новых наработок. Представляет это начальник Военно-морской академии вице-адмирал Владимир Касатонов. Я думаю будет интересно не только профессионалам в области военных наук это посмотреть, но и все остальным. Ну, и как Вы правильно сказали, действительно, здесь на форуме представлено очень много новейших разработок в области Военно-Морского флота.

- Буквально несколько минут назад мы разговаривали о том, что появляется новая концепция авианосца, что появляются новые формы и новые энергетические установки, что это все требует очень серьезного подхода. Вы говорите о высшем образовании, а кто к Вам сегодня приходит, насколько романтики и насколько практики?

- Сейчас в Министерстве обороны выстроена стройная система, если мы говорим о высшем образовании. Кто к нам приходит? Это, в первую очередь, довузовская молодежь. В первую очередь, мы делаем ставку на выпускников Нахимовских, кадетских, Суворовских училищ. Во вторую очередь, это уже выпускники общеобразовательных школ. Есть большой конкурс, он действительно существует, мы берем по ЕГЭ, берем лучших. Сейчас процент отсева в период обучения вузовской молодежи (это те, кто получает первые офицерские звания, но в то же время и те, кто получает второе высшее образование, то есть академическое), отсев минимален - и 21 июня я присутствовал на выпуске Военно-морской академии, ну там выпускники не только Военно-морской академии были, а военно-морских учебных заведений, я Вам скажу - это перспективная молодежь, это перспективные офицеры, это горящие глаза. В первую очередь, они знают, куда они идут, и они знают уже себе цену.

- Николай Анатольевич, и самый главный вопрос. Я бы себя не уважал, если бы Вам его не задал. Вот ощущение от новой техники, мы говорим о кораблях, которые сегодня выходят в море. Что вы получили? Вот Вы как оцениваете эти машины?

- Как любую новую технику. Вот вы садитесь в новый автомобиль, вы пока еще не знаете, что он из себя представляет, и пытаетесь из него выжать все его технические характеристики. Тоже самое и с техникой Военно-Морского флота - это в первую очередь корабли новые, новые подводные лодки. Ну, вот сейчас на Кубу заходят наш новейший фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков». Он практический сейчас совершил кругосветное плавание, возглавил отряд кораблей ВМФ. Естественно, ты смотришь, вот заявленные характеристики и вот то, что он выдал на гарантах. Так я могу Вам сказать, что заявленные характеристики и то, что мы получаем - это гораздо выше того, что было заявлено. У новой техники сейчас очень большой модернизационный запас.

- Вы сейчас с языка вопрос следующий сняли, модернизационный запас. Мы наблюдаем за тем, что корабли, отработав определенный период времени, определенное количество походов, требуют (поскольку мы с этого и начали разговор - время течет очень быстро, очень быстро все изменяется) требуют обновления, вооружения, дополнительного оборудования, обновления систем связи. Вот насколько эффективно сегодня это все происходит? Фактически, мы, имея хорошую платформу, за счет обновления получаем корабль с плюсами, плюсами, плюсами.

- Так называемая модульная конструкция, к этому пришли во всем мире. Мы это достаточно хорошо освоили. То есть, да, действительно, мы имеем конструктив, вот эту вот платформу, на которую уже как на елку насаживаем те «игрушки», которые мы хотим. Если можно назвать это «игрушками», потому что это достаточно сложная техника.

- Это очень серьезные «игрушки».



- Да, поэтому, наверное, с нами и считаются, потому что такие «игрушки» у нас, в первую очередь, есть. Поэтому это вот направление развития техники оно и перспективное. То есть не делать множество проектов, множество кораблей, взять вот несколько базовых вариантов и уже из этих базовых вариантов, исходя из тех задач, которые поставлены, не только флоту, но и Вооруженным силам мы уже имеем вот эту технику.

- Спасибо огромнейшее за то, что согласились к нам сегодня прийти. На само деле для всех наших зрителей могу сказать Военно-Морской флот это огромный сегодня комплекс и со связью, и с физиками, и с наукой, и с наземной техникой и с авиацией, так что то, что досталось Николаю Анатольевичу - это огромное хозяйство, которое имеет, как Вы узнали из нашего сегодняшнего разговора огромный потенциал. Спасибо еще раз огромное и еще раз новым назначением.

- Спасибо!