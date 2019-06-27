В НАТО приняли комплекс мер для сдерживания России без ДРСМД

В НАТО примут пакет политических и военных мер после выхода России из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Комплекс мер был утвержден 29 министрами обороны стран блока на совещании в Брюсселе, пишет ТАСС.

НАТО активизирует учения, действия в области разведки, противоракетной обороны и модернизирует вооружения. По словам Столтенберга, данные меры призваны сохранить эффективность оборонного потенциала альянса.

Генсек организации в очередной раз обвинил Россию в нарушении Договора РСМД. Он заявил, что Москва нарушила нормы соглашения, приняв на вооружение ракетную систему 9М729 и призвал пойти на уступки Вашингтону, то есть отказаться от разработки новых крылатых ракет, в первую очередь 9М729.

Напомним, в феврале президент США Дональд Трамп заявил, что его страна в одностороннем порядке выходит из ДРСМД в связи с тем, что Россия отказалась уничтожить ракету 9М729, дальность действия которой якобы превышает установленные договором ограничения. В ответ президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении РФ выполнения соглашения.