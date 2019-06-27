О заделе для истребителя шестого поколения, новой линейке «транспортников» и Ту-160М рассказал глава ОАК

В студии телеканала «Звезда» в парке «Патриот» на V юбилейном Международном военно-техническом форуме «Армия-2019» побывал в гостях президент ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» Юрий Слюсарь.

- Можно ли уже суммировать, как изменилась наша техника за последние пять лет. Сейчас в Кубинке на аэродроме представлена вся линейка производимой нами авиационной техники, и это, в общем, вызывает колоссальное уважение.

- Главный тренд за последние пять лет, я думаю, это все-таки устойчивые поставки самолетов оперативно-тактической авиации четвертого поколения, поколения 4++, это самолеты Су-35, Су-30СМ, МиГ-35, самолеты, которые вышли уже в серию. И главное - это переход к этапу завершения части испытаний по самолетам пятого поколения и 2019 год - это год начала поставок серийных самолетов этого типа в ВКС. Это, конечно, начало, хочется надеяться, большого и длинного пути, потому что этот самолет крайне интересен и конкурентно способен не только в текущем облике, но еще и как база для разработки на его основе дальнейшей модификации. Как самолеты Су-27, Миг-29 в свое время стали основой целого семейства самолетов с наращиванием боевых возможностей, с новыми средствами поражения, с модернизацией борта, с новыми средствами связи, прицельно-навигационного комплекса, повышение возможностей по обороне этих самолетов. Они развивались эволюционно, тем не менее те самолеты, которые мы сейчас производим и те самолеты, которые лежали в основе - это принципиально разные комплексы, тоже самое я надеюсь будет и по Су-57, но тем не менее начало этого пути положено в этом году. В 2019 году первый самолет мы передаем в Министерство обороны.

- Когда мы сегодня говорим о пятом поколении, только три страны себе представляют, что это такое. Буквально несколько дней назад закончился салон в Ле-Бурже, там европейцы показали макет своего вероятного пятого поколения. Но, к окончательному рисунку они пока еще не пришли: ни к тому, что будет наполнять эту платформу, ни тому, как будет на самом деле выглядеть этот самолет. Вообще разговор о пятом поколении это проблема очень сложная. У нас пятое поколение закладывалось в конце 80-х, как некая идея и реализована оказалась практически через 30 лет. 30 лет на пятоеое поколение, а сегодня уже говорят о шестом. Это же сколько лет понадобиться, чтобы сформулироваться с шестым поколением, или пока этого не надо делать?

- В любом случае и мы и Институты прикладной науки и фундаментальной науки, работам над созданием необходимого задела для перехода к следующему поколению. Это касается и новых силовых установок, и новых материалов, и новых программно-аппаратных решений, потому что самолеты будут становиться все больше и больше летающим компьютером. Даже боевой самолет, не говоря уже о гражданском. Тем не менее, конечно, говорить всерьез о переходе к шестому поколению можно будет после того, как мы сформулируем четкий набор требований. И здесь, конечно, в значительной степени мы ориентируемся на заказчика, на его доктрину, на его видение того применения, которое от нашего самолета ждут. Пока мы находимся на этапе подхода к формулированию подобного рода требования. После этого можно будет всерьез говорить о том, что чтобы этим требования соответствовать, необходимо иметь такое-то техническое лицо, такой-то технический облик. Но, к этому времени необходимо иметь уже большой задел, чтобы, как это получилось с самолетами пятого поколения, задел по которому был в значительной степени создан в 80-е, 90-е годы, а к проектированию самолета мы приступили уже в 2000-х.

- От разговоров о будущем, к разговору о конкретике. Действительно, с чего мы начали сегодняшний диалог здесь, в Кубинке представлена вся линейка нашей сегодняшней авиации: и последние машины Миг-35 и последние Су-35 и Ми-28, которые тоже как бы определенная прорывная технология. Что бы Вы с точки зрения удачных проектов выделили, скажем так, в первую очередь?

- Для нас основная программа сейчас, бестселлер наш - Су-35. Самолет доведенный, самолет серийно производимый в Комсомольске, самолет, который прекрасно себя зарекомендовал и на испытаниях, и в эксплуатации ВКС, и в боевых условиях в Сирии, и у иностранных покупателей, которыми был приобретен. Они тоже в разных условиях эксплуатировали - показал с лучшей стороны. Самолет, на котором реализованы по текущему поколению все самые современные решения. Самолет, который экономически конкурентоспособен на фоне своих «собратьев». И для нас, конечно, важно, в том числе, нашим иностранным коллегам здесь на «Армии» этот самолет показать. Может быть менее технологически инновационное, но и, тем не менее, важная для нас история - это военно-транспортная авиация, демонстрация здесь самолетов Ил-76МД-90А, нашего нового самолета глубоко модернизированного самолета Ил-76. Я напомню, он производился до этого в Ташкенте, производство давно прекращено. В ВКС находятся сотни таких машин, на замену мы должны сделать сотни новых машин. И тот самолет, который мы здесь показываем - это новый самолет, с новыми двигателями, с новым бортом, с новой системой связи, обеспечивающей еще большее соответствие возросшим требованиям заказчика. Ну, а для нас важно, что этот самолет пошел в серию. И вот как раз в 2019 году мы начали этот самолет передавать. Пять самолетов мы в этом году передадим, два уже передали, и третий находится на этапе передаточных испытаний. Мы здесь показываем именно тот самолет, который ушел в серию в войска. Для нас это событие очень радостное, потому что загрузка Ульяновского завода, это расширение линейки наших транспортных самолетов, и мы этому очень рады.

- Очень смешное сравнение мне предложили инженеры, которые занимаются этой машиной: если на старом Ил-76 было приблизительно 70 км проводов, то сегодня, если посмотреть на цифровую машину, которая встала на вооружение, и если размотать провода, то, в принципе, можно обернуть земной шар . Машина действительно стала другой, и за счет использования другой техники, у нее появились другие возможности. Но насколько стало известно сейчас, мы уже приступили к проработке концепции военно-транспортного самолета будущего. Что это за концепция, на чем она базируется?

-Не могу пока в деталях ответить Вам на этот вопрос, в силу закрытости тем. Могу только сказать, что в рамках научно-исследовательской работы, которая в этом и в следующем году с Министерством обороны будет проводиться, мы как раз на эти вопросы постараемся ответить. Есть ряд требований, и некоторые носят общий характер, некоторые - специфический. Скорее всего речь будет идти о создании линейки транспортных самолетов с разной грузоподъемностью, но на единой платформе, может быть с разным количеством двигателей и так далее. Но пока без лишних подробностей. Конечно, мы сейчас будем работать над созданием следующих поколений транспортных самолетов тоже.

- То есть такие заделы на будущее?

- Да, заделы на будущее.

- А из сегодняшней конкретики: две самых ярких машины последнего времени - это, конечно же, модернизированный Ту-160 и модернизированный Ту-22М3, теперь уже М. Что приобрели машины, насколько сложной была эта модернизация и насколько сложно было восстанавливать производство Ту-160?

- В машине по сути осталась только планер, все остальное новое. Конечно, машина для своего времени была уникальная, это 80-е годы, рассвет советской авиационной промышленности. Все самое современное, что тогда было, было внедрено. Вот уникальные установки электронно-лучевой сварки, которые мы смогли восстановить, до узла поворота, который делался несколькими предприятиями в кооперации. Для того времени и сейчас перевосстановление таких технологий являлся серьезным технологическим вызовом. Поэтому мы технологически освоили возобновление самолета, при этом, конечно, это другой самолет, самолет другого поколения, обладающий другими возможностями, совершенно другим составом прицельно-навигационного комплекса, бортового электронного оборудования, систем связи, комплекс обороны у него новый появился. Ну, в конце концов под новую ракету этот самолет. Поэтому это продление жизни этого самолета, возобновление его производства, его глубокая модернизация, это такая путевка в жизнь еще на долгие, долгие годы. Это, конечно, основа будет стратегической авиации России на много лет вперед.