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В Венесуэле предотвратили попытку очередного переворота

Александра Романовская
03:45 27.06.2019
Правительство страны получило видеозаписи, которые доказывают передачу оружия и денег для осуществления госпереворота.
В Венесуэле предотвратили попытку очередного переворота
© Фото: Rafael Hernandez dpa Globallookpress

Власти Венесуэлы смогли предотвратить попытку очередного переворота.

Президент страны Николас Мадуро заявил, что одними из тех, кто участвовал в попытке добиться смены власти в Венесуэле, является президент Колумбии Иван Дуке вместе с экстремистскими секторами оппозиции. Об этом сообщает телеканал Telesur.

Так, в распоряжении правительства страны оказались видео, которые служат доказательством передачи денег и оружия для совершения государственного переворота.

Кроме того, министр связи и информации Хорхе Родригес отметил, что оппозиционеры завербовали иностранных наемников — «израильских, американских и колумбийских террористов», чтобы убить главу государства Николаса Мадуро.

«Было три боевые группы - группа «Сукре», группа «Ландер» и группа «Улисес». Целью группы «Сукре» был захват и убийство президента Мадуро», - цитирует ТАСС Родригеса. 

21 января 2019 года в Каракасе пытались организовать военный мятеж, который не увенчался успехом. После этого Верховный суд Венесуэлы отстранил с поста председателя Национальной ассамблеи лидера оппозиции Хуана Гуаидо.

В ответ он призвал граждан выйти на акции протеста, в ходе которых провозгласил себя временным президентом страны.

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