Жители Дзержинска объединились для помощи пострадавшим при взрыве на «Кристалле»

Жители города Дзержинск в Нижегородской области объединились под тегом #ДзержинскВместе, чтобы оказать помощь всем пострадавшим при взрыве на заводе «Кристалл». Об этом сообщается в группе поисково-спасательного отряда «Волонтер Дзержинск» в социальной сети «Вконтакте».

В частности, как уточняется в публикации, в результате ЧП у многих жителей города оказались выбиты стекла в квартирах и заблокированы двери.

«Нужна помощь пожилым людям, которые самостоятельно не могут устранить последствия взрыва. Объявляем общий сбор всех, кто готов оказать посильную помощь», - говорится в сообщении.

В свою очередь в группе «Молодежь Дзержинска» отмечается, что волонтеры и неравнодушные жители города уже помогли восстановить помещения на нескольких объектах.

«Второго июня мы приглашаем всех оказать помощь пострадавшим в их домах, а также в образовательных и других учреждениях, от последствий взрывной волны», - говорится в публикации.

Также в официальной группе администрации Дзержинска размещен призыв к помощи на территории детских садов и школ, где разбито много окон.

Взрыв на заводе «Кристалл» прогремел в субботу, 1 июня. По последним данным число пострадавших увеличилось до 85 человек. Из них 39 сотрудников завода и 46 мирных жителей.

В настоящее время в больнице находятся 16 человек, один из которых в тяжелом состоянии, а 15 пострадавших - средней степени тяжести. Остальные получили амбулаторную помощь.

Пожар на заводе удалось ликвидировать, в тушении которого участвовало более 400 пожарных и 50 единиц техники.

СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил промышленной безопасности». Режим ЧС объявлен в трех ближайших поселках.

Ранее выяснилось, что за день до взрыва был отстранен от должности директор «Кристалла» за систематические нарушения промышленной безопасности.