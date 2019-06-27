Умер лидер рок-группы «Високосный год»
Илья Калинников ушел из жизни в возрасте 46 лет.
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Основатель рок-группы «Високосный год» Илья Калинников скончался в одной из московских больниц. Музыканту было всего лишь 46 лет.
О кончине артиста написал директор музыкального коллектива Алексей Кан на своей странице в Facebook. Причиной смерти названа остановка сердца.
Калинников написал песню «Тихий огонек», которая стала главной в знаменитом сериале «Дальнобойщики». Он также является автором хитов «Метро», «Лучшая песня о любви» и многих других.