Участник митингов в Тбилиси захватил магазин и взял в заложники продавца

В Грузии мужчина, участвовавший ранее в акциях протеста, ворвался в магазин техники и взял в заложники сотрудника. Инцидент произошел 26 июня.

Злоумышленник разбивал инвентарь, а также требуя деньги, угрожал жизни специалиста. Об этом сообщается на сайте министерства внутренних дел Грузии.

В сообщении отмечается, что сотрудники департамента патрульной полиции задержали нарушителя на месте. Уголовное дело возбуждено по факту захвата заложника и преднамеренного повреждения чужого имущества. Мужчине может грозить от семи до 10 лет лишения свободы.

Отметим, что телеканалы Грузии показали кадры, на которых видно, что задержанный принимал участие в проходивших в Тбилиси акциях протеста, а также вместе с представителями бывшей правящей партии «Единое национальное движение» выступал и обращался к собравшимся на митинге.