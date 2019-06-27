Российские журналисты попали под обстрел ВСУ в Донецке

Вооруженные силы Украины обстреляли из минометов группу российских журналистов в Донбассе. Инцидент произошел в четверг вечером, 27 июня, на окраине Донецка, сообщает РИА Новости.

Под огонь попали корреспонденты News front, РИА Новости и несколько независимых журналистов, когда они снимали материал о предыдущем обстреле.

В народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщили, что огонь велся в 18.00 по местному времени.

В мае прошлого года в Донбассе под обстрел попала съемочная группа военного корреспондента ВГТРК Александра Сладкова. Нападение было совершено возле Крутой Балки. В этом обстреле был ранен звукооператор Игорь Уклеин.