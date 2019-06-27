Путин рассказал о выборе преемника

Президент России Владимир Путин во время интервью для издания The Financial Times ответил на вопрос журналистов о своем преемнике.

Редактор газеты Лайонель Барбер попросил Путина поделиться о том, какой процесс он будет использовать для выбора своего преемника.

«Я без всякого преувеличения Вам скажу, что я думаю об этом всегда начиная с 2000 года. Ситуация меняется, меняются определенные требования к людям», - заявил Владимир Путин.

Кроме того, президент России отметил, что какие бы действия не совершал действующий лидер, кого и как бы он ни представлял, конечное слово останется за избирателем, за гражданином Российской Федерации.