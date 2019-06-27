В «Яндексе» сообщили о попытке взлома серверов компании

В «Яндексе» рассказали, что серверы компании пытались взломать в 2018 году злоумышленники, однако не уточнили, кем и откуда была проведена попытка атаки. По словам представителя «Яндекса», данные пользователей не пострадали.

«Эту попытку атаки наши специалисты своевременно выявили и нейтрализовали в самом начале. Благодаря чему попытка атаки была предотвращена до причинения какого-либо ущерба», - цитирует заявление пресс-службы ТАСС.

В «Яндексе» подчеркнули, что компания регулярно сталкивается с различными киберугрозами, и в их приоритете обеспечение устойчивой работы всех серверов и надежная защита данных пользователей.

Ранее сообщение о взломе серверов компании опубликовало Reuters. Источник агентства заявил, что в 2018 году западная разведка провела атаку с помощью программы Region.

Согласно информации СМИ, атака на отдел научных исследований и разработок «Яндекса» была совершена «из шпионских соображений».