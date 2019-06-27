Путин назвал предательство самым большим преступлением на Земле

Президент Российской Федерации Владимир Путин прокомментировал инцидент с отравлением бывшего шпиона Сергея Скрипаля в английском Солсбери.

Глава российского государства заявил в интервью Financial Times, что предательство - это самое большое преступление, однако в данном случае виновный уже отсидел срок в тюрьме.

Национальный лидер выразил уверенность, что предатели должны нести заслуженное наказание, однако он выступил против того, что случилось в Солсбери.

«Его наказали: он был задержан, арестован, осужден и отсидел в тюрьме пять лет. Потом его отпустили просто, и все», - сказал глава государства.

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за государственную измену, и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери в марте 2018 года. Инцидент стал поводом для нового витка противостояния России и Запада. Британия, ряд страны Евросоюза и США безосновательно обвинили в случившимся РФ и выслали из своих стран десятки российских дипломатов, ввели очередные санкции против Москвы. Россия все обвинения отрицает. До сих пор нет никаких доказательств в причастности российских спецслужб к произошедшему.