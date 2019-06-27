Участники международного автопробега ДОСААФ прибыли в Белоруссию

Участники международного автопробега Москва - Брест, посвященного 75-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков, прибыли в Республику. Организаторами мероприятия выступили ДОСААФ России и ДОСААФ Белоруссии.

Акция стартовала 20 июня в Москве на Поклонной горе. В пробеге приняли участие несколько десятков автомобилей, украшенных патриотическими надписями в виде лозунгов, флагами, знаменами Победы и георгиевскими ленточками. По пути следования к активистам присоединялись дополнительные машины.

Автомобилисты проехали через Москву, Падиково, Волоколамск, Толстиково, Гагарин, Бородино, Жуков, Малоярославец, Калугу и Брянск. Затем колонна пересекла границу Белоруссии и дальнейший маршрут пролегает через Гомель, Жлобин, Рогачев, Бобруйск, Кличев, Могилев, Оршу, Борисов, Минск, Барановичи, Ивацевичи, Березу, Кобрин и Брест.

Стоит отметить, что гостей чествовали на протяжении всего пути. В каждом городе, который проезжала колона, активистов встречали ветераны, юнармейцы, члены поисковых отрядов, студенты и школьники.

В первые дни пребывания в Белорассии участники акции посетили Гомель, Рогачев и Жлобин, где провели митинги и возложили цветы к Вечному огню и мемориалам славы. Финиширует колонна 30 июня возле стен Брестской крепости-героя.