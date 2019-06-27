Путин назвал важной задачей изменение структуры экономики России
Кроме того, увеличение производительности труда также является приоритетным направлением.
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Владимир Путин назвал изменение структуры экономики одной из важнейших задач, стоящих перед страной. Об этом российский лидер заявил в интервью Financial Times.
«Самая важная задача, которую мы должны решить, заключается в том, чтобы изменить структуру экономики и обеспечить устойчивый рост производительности труда с помощью современных технологий», - отметил Путин.
Он пояснил, что речь идет, например, об искусственном интеллекте и робототехнике.
Говоря об экономике страны, президент добавил, что в последнее время зарплаты населения растут.
«Мы очень рассчитываем на то, что это скажется на доходах населения», - добавил президент.