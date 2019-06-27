Путин заявил о фрагментарности современного мира
Президент России в интервью FT рассказал о наступившей непредсказуемости в мире.
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Мир перестал быть предсказуемым, заявил президент России Владимир Путин в интервью FT накануне саммита G20.
«Во времена холодной войны было плохо. Была холодная война, но были хоть какие-то правила, которых придерживались или старались придерживаться. Сейчас, похоже, правил вообще не существует. И в этом смысле мир стал более фрагментированным и менее предсказуемым, что самое главное и самое печальное», - отметил Путин.
Также в интервью изданию глава российского государства рассказал о возможном риске возобновления гонки ядерных вооружений, попытках убедить США не выходить из ДРСМД и внешней политике страны.