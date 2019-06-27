Главная икона храма ВС РФ собрала в Волгограде более 1500 верующих

В Волгоград из Новочеркасска прибыла главная икона российской армии - «Спас Нерукотворный». Образ и ковчег с мощами находился в храме Всех Святых на Мамаевом кургане с 4 по 18 июня.

В первый же день прибытия священнослужители провели торжественный молебен, на котором присутствовали более 700 православных, а в течение дня поклониться святыни пришли более полутора тысяч человек.

Молебное пение перед иконой проходило каждый день и ежедневно в храм приходили как военнослужащие мотострелкогвого соединения Южного военного округа, так и простые горожане.

Напомним, «Спас Нерукотворный» путешествует по стране. Реликвия отправилась в путь из города-героя Севастополя, а закончит его в Москве в Главном храме Вооруженных Сил в 75-ю годовщину Великой Победы.

Главный храм российской армии возводится на добровольные пожертвования и будет открыт в 2020 году в военно-патриотическом парке «Патриот»