Путин рассказал об ожиданиях от саммита G20

Владимир Путин призвал не ждать прорывных решений от саммита G20 в Осаке. Однако, по мнению президента России, можно надеяться сглаживание противоречий и создание фундамента для движения вперед в ходе диалога.

«В современных условиях трудно ждать каких-то прорывных решений, судьбоносных решений, на это вряд ли можем сегодня рассчитывать, но есть надежда на то, что в ходе общих дискуссий, двусторонних встреч удастся сгладить имеющиеся противоречия и создать фундамент, основу для позитивного движения вперед», - отметил он в интервью Financial Times накануне саммита G20.

По словам Путина, он бы хотел, чтобы все участники этого ключевого международного форума смогли хотя бы выразить намерении на вырабатывание общих правил, которых будут придерживаться все страны, а также показали стремление к укреплению международных финансовых и торговых институтов.

«Все остальное - это детали, которые прикладываются к основным темам», - заключил Путин.

Также президент выразил поддержку председательству Японии на форуме. По его словам, все темы, касающиеся развития технологий, информационной экономики и вопросы экологии, представляют дискуссионный интерес для России.

Путин добавил, что надеется обсудить со своим американским коллегой Дональдом Трампом в Осаке договор о сокращении стратегических наступательных вооружений.