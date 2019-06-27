Путин рассказал о достижениях России в Сирии

Россия проделала огромную работу по урегулированию ситуации в Сирии и получила положительную отдачу, заявил президент страны Владимир Путин.

«Мы добились даже большего, чем я ожидал», - признался он в интервью Financial Times.

Говоря о выполненных задачах, президент отметил, что российской стороной были уничтожены боевики, которые намеревались вернуться в РФ и в соседние страны, с которыми у России нет визового режима.

«Речь идет о нескольких тысяч человек», - уточнил Путин.

Кроме того, благодаря России удалось добиться стабилизации ситуации в регионе, который находится географически близко к нашему государству, что помогло обеспечить безопасность самой России внутри страны.

Помимо этого, РФ установила хорошие отношения со всеми государствами региона.

«У нас действительно выстроились очень добрые, деловые, партнерские, а во многом даже с элементами союзничества отношения со многими странами», - отмечает глава России.

Что самое главное, благодаря помощи РФ было сохранено сирийское государство.

В заключении Путин добавил, что вооруженные силы получили практику в Сирии, «которую невозможно было бы себе представить ни при каких учениях в мирной обстановке».