Черные клубы дыма и рев сирен: в Москве горят склады на 3 тыс. «квадратов»
Сейчас идет распространение огня.
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Пожару на Ярославском шоссе в Москве присвоена третья категория сложности, максимальная для столицы - пятая.
Известно, что на северо-востоке столицы горит склад. К ликвидации возгорания привлечен пожарный поезд, сообщает РИА Новости.
Однако площадь пожара увеличивается - сейчас она составляет около трех тысяч квадратных метров, идет распространение огня, передает ТАСС.